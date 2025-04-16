У Кенії бельгійських громадян судять за обвинуваченнями в контрабанді мурах

Служба охорони дикої природи Кенії (KWS) описала цей випадок як “зміну тенденцій у торгівлі ‒ від культових великих ссавців до менш відомих, але екологічно важливих видів”.

Влада Кенії cудитиме чотирьох чоловіків, зокрема двох 19-річних бельгійських юнаків, звинувачених у контрабанді мурах, пише DW.

Торгівля частинами тіл великих видів диких тварин поширена у країні і раніше влада боролася з контрабандою частин тіл слонів, носорогів і панголінів.

Проте Служба охорони дикої природи Кенії (KWS) описала цей випадок як “зміну тенденцій у торгівлі ‒ від культових великих ссавців до менш відомих, але екологічно важливих видів”.

Підозрюваних заарештували на початку квітня з 5000 живими мурахами, упакованими у 2244 шприци та пробірки, заповнені ватою.

Мурахи є затребуваним видом Messor Cephalotes, також відомим як гігантська африканська мураха-жнець.

Влада Кенії, яка оцінила мурах у 7700 доларів США, заявила, що трубки були модифіковані, аби допомогти мурахам виживати до двох місяців і уникати служби безпеки аеропорту. “Вата використовувалася для підтримки виживання мурах під час транзиту, що вказує на навмисну і добре виконану операцію”, ‒ йдеться в заяві KWS.

В'їжджаючи в країну за туристичними візами, підозрювані, за словами KWS, “мали контрабандою переправити мурах на дорогі ринки екзотичних тварин у Європі та Азії, де зростає попит на рідкісні види комах”.

Двоє інших підозрюваних, в'єтнамець і кенієць, також постали перед судом після їхнього арешту в Найробі за зберігання 400 мурах.