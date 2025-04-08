Головне за ніч та ранок вівторка, 8 квітня: майже 160 боєзіткнень, візит урядовців з Бельгії, Український саміт дій у Вашингтоні

Нічна повітряна атака, 159 бойових зіткнень, бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, нова дискусія в рамках проєкту "Нова країна".

До України прибули прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, міністр закордонних справ Максим Прево та міністр оборони країни Тео Франкен.

Про це пан Прево повідомив у соцмережі Х. За його словами, цей візит – " більше, ніж символічний жест". "Це – місія солідарності, надії та непохитної підтримки покоління українців, які борються за свою свободу та своє майбутнє", – зазначив міністр.

Делегація вже відвідала Бучу. "Жодна брехня не може стерти правду, написану кров'ю. Буча – не поодинокий випадок. Від Маріуполя до Ізюма, від Краматорська до Херсона одна картина: терор, тортури, масові вбивства. Це не трагічні помилки війни. Це військові злочини. Систематично. Розраховано. Навмисно", – наголосив Прево, підкресливши, що Бельгія стоїть пліч-о-пліч з Україною, і справедливість має перемогти.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 159 боєзіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 наступальні дії росіян.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки неподалік Дачного, Щербинівки, Озарянівки та Торецька.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1290 окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 926 310 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 8 квітня Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М із району Курська та 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із району Приморсько-Ахтарська.

Станом на 8 ранку підтвердили збиття 9 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів, повідомили Повітряні сили. Ще 31 дрон-імітатор локаційно втрачено.

"Унаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина", – розповіли військові.

Сьогодні військовослужбовцям на деяких напрямках важче, ніж будь-коли за весь період війни. Місяць тому, для прикладу, на першій лінії оборони було простіше.

Про це військовий 109 бригади, колишній народний депутат Єгор Фірсов сказав під час дискусії "Червоні лінії України. Як зберегти суб'єктність у діалозі зі США і на переговорах з Росією", організованої в межах проєкту "Нова країна" lb.ua та EFI Group. На його думку, віри в те, що найближчим часом Україні стане легше, серед військових немає.

Він уточнив, що його бригада нині тримає оборону на Покровсько-Торецькому напрямку.

Подробиці – в новині. Думки інших учасників дискусії - на нашому сайті.

Президент України Володимир Зеленський низкою указів здійснив кадрові перестановки у дипломатичних установах за кордоном.

Зокрема указом №217/2025 експосла у Малайзії та Філіппінах Олександра Нечитайла призначено послом України в Китаї.

Посол України в Аргентині та Уругваї Юрій Клименко очолить дипломатичне представництво у Парагваї за сумісництвом, вказано в указі №216/2025.

Олексій Гавриш став послом України в Королівстві Норвегія, а Михайло Видойник - у Фінляндії.

Про інші призначення – в новині.

Американська коаліція за Україну розпочала проведення у Вашингтоні шостого Українського саміту дій, на якому громадські організації розповідають членам Конгресу та іншим посадовцям про важливість підтримки нашої держави.

Як пише "Укрінформ", захід відбуватиметься упродовж трьох днів, а участь у ньому візьмуть близько 600 делегатів, які представляють усі 50 американських штатів.

Мета саміту - "адвокація" України. Для цього учасники спілкуватимуться з чиновниками у Капітолії та наголошуватимуть на спільності американських та українських цінностей, що потребують захисту в контексті російської агресії.

За словами організаторів, все більше компаній та фондів хочуть долучитися до Американської коаліції за Україну, бо "розуміють, що Україна стала символом боротьби за демократію та свободу всього вільного світу".

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!