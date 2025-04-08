У Вашингтоні розпочався Український саміт дій

Американська коаліція за Україну розпочала проведення у Вашингтоні шостого Українського саміту дій, на якому громадські організації розповідають членам Конгресу та іншим посадовцям про важливість підтримки нашої держави.

Як пише "Укрінформ", захід відбуватиметься упродовж трьох днів, а участь у ньому візьмуть близько 600 делегатів, які представляють усі 50 американських штатів.

Мета саміту - "адвокація" України. Для цього учасники спілкуватимуться з чиновниками у Капітолії та наголошуватимуть на спільності американських та українських цінностей, що потребують захисту в контексті російської агресії.

За словами організаторів, все більше компаній та фондів хочуть долучитися до Американської коаліції за Україну, бо "розуміють, що Україна стала символом боротьби за демократію та свободу всього вільного світу".