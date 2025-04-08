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Верховний Суд дозволив Трампу використовувати закон 1798 року для депортацій

Цей документ раніше стосувався лише воєнного часу.

Верховний Суд дозволив Трампу використовувати закон 1798 року для депортацій
Верховний Суд США
Фото: ЕРА/UPG

Пришвидшений процес депортації іноземців, який президент США Дональд Трамп використав для видворення з країни членів венесуельської злочинної банди, був визнаний законним у Верховному Суді.

Як пише Reuters, судді більшістю у 5 голосів проти 4 вирішили, що глава держави має право застосувати закон 1798 року, відомий як Alien Enemies Act - "акт про іноземних ворогів", що дозволяє за надзвичайних обставин вдаватися до жорстких антиміграційних заходів. 

15 березня суд у Вашингтоні постановив, що депортації є протиправними, адже закон упродовж історії США використовувався лише у воєнний час. Проте Верховний Суд відкинув подібне трактування.

Водночас судді звернули увагу на те, що процес усунення ворожих іноземців з території США має відбуватися за процедурою, яка дозволить мігрантам подати заявку на пошук прихистку в іншій країні - тобто від адміністрації Трампа вимагають попереджати людей про депортацію заздалегідь.  

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