Верховний Суд дозволив Трампу використовувати закон 1798 року для депортацій

Цей документ раніше стосувався лише воєнного часу.

Пришвидшений процес депортації іноземців, який президент США Дональд Трамп використав для видворення з країни членів венесуельської злочинної банди, був визнаний законним у Верховному Суді.

Як пише Reuters, судді більшістю у 5 голосів проти 4 вирішили, що глава держави має право застосувати закон 1798 року, відомий як Alien Enemies Act - "акт про іноземних ворогів", що дозволяє за надзвичайних обставин вдаватися до жорстких антиміграційних заходів.

15 березня суд у Вашингтоні постановив, що депортації є протиправними, адже закон упродовж історії США використовувався лише у воєнний час. Проте Верховний Суд відкинув подібне трактування.

Водночас судді звернули увагу на те, що процес усунення ворожих іноземців з території США має відбуватися за процедурою, яка дозволить мігрантам подати заявку на пошук прихистку в іншій країні - тобто від адміністрації Трампа вимагають попереджати людей про депортацію заздалегідь.