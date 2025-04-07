Парламент Гренландії затвердив нового голову уряду

Сьогодні, 7 квітня, парламент Гренландії вперше зібрався після березневих виборів.

Про це повідомляє DR.

Парламентарі затвердили премʼєр-міністром Єнса-Фредеріка Нільсена, який є лідером найбільшої гренландської партії "Демократіт".

В свою чергу Нільсен затвердив склад свого уряду. До нього увійшли чотири з пʼяти парламентських партій.

Зокрема, гренландського експремʼєра Муте Егеде очолив міністерство фінансів і податків. Вівіан Мотцфельдт продовжить очолювати МЗС.

Новий гренландський уряд виступає за розширення автономії острова та потенційну незалежність від Данії. Втім, він не збирається входити до складу США.