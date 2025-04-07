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Парламент Гренландії затвердив нового голову уряду

Ним став лідер найбільшої партії "Демократіт" Єнса-Фредерік Нільсен.

Сьогодні, 7 квітня, парламент Гренландії вперше зібрався після березневих виборів.

Про це повідомляє DR.

Парламентарі затвердили премʼєр-міністром Єнса-Фредеріка Нільсена, який є лідером найбільшої гренландської партії "Демократіт".

В свою чергу Нільсен затвердив склад свого уряду. До нього увійшли чотири з пʼяти парламентських партій.

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Зокрема, гренландського експремʼєра Муте Егеде очолив міністерство фінансів і податків. Вівіан Мотцфельдт продовжить очолювати МЗС.

Новий гренландський уряд виступає за розширення автономії острова та потенційну незалежність від Данії. Втім, він не збирається входити до складу США.

  • Минулого року Трамп заявив, що є необхідністю "володіння і контроль над Грендандією" для нацбезпеки США. Він це також повторив у березні під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.

  • За даними опитування, 85% гренландців не підтримують придбання чи будь-яке інше встановлення контролю США над їхньою батьківщиною.

  • Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб.

  • Коім Трампа, схожі заяви робив і Джей Ді Венс. Віцепрезидент США звинуватив Данію в недостатньому забезпеченні безпеки Гренландії та заявив, що острів почувався б краще під «парасолькою безпеки» Сполучених Штатів. 

  • Населення найбільшого острова планети складає лише 57 тисяч осіб. У 2009 році Гренландії було надано широкі права у складі Королівства Данія – зокрема можливість проголосити незалежність від Копенгагена шляхом референдуму.

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