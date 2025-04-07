Парламент Гренландії затвердив нового голову уряду

Сьогодні, 7 квітня, парламент Гренландії вперше зібрався після березневих виборів.
Про це повідомляє DR.
Парламентарі затвердили премʼєр-міністром Єнса-Фредеріка Нільсена, який є лідером найбільшої гренландської партії "Демократіт".
В свою чергу Нільсен затвердив склад свого уряду. До нього увійшли чотири з пʼяти парламентських партій.
Зокрема, гренландського експремʼєра Муте Егеде очолив міністерство фінансів і податків. Вівіан Мотцфельдт продовжить очолювати МЗС.
Новий гренландський уряд виступає за розширення автономії острова та потенційну незалежність від Данії. Втім, він не збирається входити до складу США.
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Минулого року Трамп заявив, що є необхідністю "володіння і контроль над Грендандією" для нацбезпеки США. Він це також повторив у березні під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.
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За даними опитування, 85% гренландців не підтримують придбання чи будь-яке інше встановлення контролю США над їхньою батьківщиною.
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Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб.
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Коім Трампа, схожі заяви робив і Джей Ді Венс. Віцепрезидент США звинуватив Данію в недостатньому забезпеченні безпеки Гренландії та заявив, що острів почувався б краще під «парасолькою безпеки» Сполучених Штатів.
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Населення найбільшого острова планети складає лише 57 тисяч осіб. У 2009 році Гренландії було надано широкі права у складі Королівства Данія – зокрема можливість проголосити незалежність від Копенгагена шляхом референдуму.