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​СБУ затримала підозрюваного в наведенні російських КАБів на Харків

Також встановлено, що зловмисник додатково фіксував адреси енергооб’єктів, зокрема – модульних котелень.

​СБУ затримала підозрюваного в наведенні російських КАБів на Харків

Співробітники Служби безпеки затримали в Харкові імовірного російського інформатора, який шпигував за підрозділами Збройних сил України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Підозрюваним виявився 49-річний підсобний робітник місцевого видавництва, якого росіяни завербували через Телеграм. За інструкціями ворога він об’їжджав північні околиці прифронтового міста, де намагався виявити запасні командні пункти українських військ.

Більшість його розвідвилазок відбувалася під виглядом робочих поїздок, а повернувшись додому, він відправляв "звіт" російському куратору.

"За наданими інформатором координатами агресор планував підготувати нову серію повітряних ударів по місту з використанням керованих авіабомб. Після документування злочинів фігуранта співробітники СБУ затримали його за місцем проживання. Синхронно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони", – зазначили в СБУ.

Також під час розслідування встановлено, що зловмисник додатково фіксував адреси енергооб’єктів, зокрема – модульних котелень.

Під час обшуків у нього виявили телефон із месенджером, через який він направляв окупантам геолокації потенційних цілей у вигляді позначок на гугл-картах.

Йому повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ,за можливості їх ідентифікації на місцевості). Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі. 

Раніше "ідейного" коригувальника з Харкова, який "зливав" російській розвідці інформацію про місця дислокації Сил оборони, засудили до 7 років ув'язнення. 

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