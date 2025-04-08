Бельгія цьогоріч надасть Україні допомоги на 1 млрд євро, і на таку ж суму – в наступні роки

Бельгія погодила новий оборонний пакет для України на суму в 1 млрд євро. Про це президент Володимир Зеленський повідомив на брифінгу з нагоди візиту бельгійського голови уряду Барта де Вевера до України, передає кореспондент lb.ua.
Барт де Вевер уточнив, що один мільярд євро допомоги передбачили лише на цей рік, і надалі щороку Бельгія виділятиме українцям ще по мільярду. Країна також зацікавлена в розбудові спроможностей в Україні.
Окремо під час візиту з представниками бельгійського оборонного комплексу обговорили інвестиції. За словами Зеленського, вже є три угоди про партнерство з виробниками.
- Сьогодні вранці до Києва прибули прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, міністр закордонних справ Максим Прево та міністр оборони країни Тео Франкен. Міністр закордонних справ підкреслив, що ця поїздка – не просто візит, а місія солідарності, надії та непохитної підтримки покоління українців, які борються за свою свободу та своє майбутнє.