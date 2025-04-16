Байден розкритикував Трампа за "майже 100 днів шкоди та руйнувань"

46-ий президент США Джо Байден вперше з часу завершення своєї каденції публічно прокоментував діяльність чинного голови держави Дональда Трампа.

Як пише CNN, демократ виступив на Конференції адвокатів, радників та представників осіб з інвалідністю. Головною темою промови стала програма соціального забезпечення.

Байден розкритикував спроби нової адміністрації скоротити витрати у цій сфері, назвавши соцзабезпечення "не просто державною програмою, а священною обіцянкою". Експрезидент заявив, що люди, які від початку своєї професійної кар'єри робили страхові внески, сподіваються отримати виплати, коли вони будуть потрібні - "і цю надію не можна зрадити, а цей обов'язок не можна проігнорувати".

За словами Байдена, його наступник за менш ніж 100 днів на посаді "завдав стільки шкоди та спричинив стільки руйнувань, що від цього просто важко дихати".

Адміністрація програми соціального забезпечення пізніше через соцмережі звинуватила Байдена у брехні, заявивши, що Дональд Трамп неодноразово обіцяв захистити програму, жоден офіс не було закрито, а інформація про скорочення половини технічного департаменту не відповідає дійсності.

Чиновники також стверджують, що через діяльність попередньої влади мільярди доларів витрачалися на незаконні виплати, а 2 мільйони нелегальних мігрантів отримали страхові номери.