НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Полювання на «Панцирі»
Полювання на «Панцирі»
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Трамп відкинув ідею нових санкцій щодо Росії й знову нагадав, що саме він запровадив санкції проти “Північного потоку”
Трамп відкинув ідею нових санкцій щодо Росії й знову нагадав, що саме він запровадив санкції проти “Північного потоку”
Ексведучий телеканалів Медведчука і Мураєва Макс Назаров вийшов із СІЗО
Ексведучий телеканалів Медведчука і Мураєва Макс Назаров вийшов із СІЗО
За закриття відділення – у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
За закриття відділення – у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
ГоловнаСвіт

Байден розкритикував Трампа за "майже 100 днів шкоди та руйнувань"

Колишній президент вперше із січня висловився про свого політичного опонента.

Байден розкритикував Трампа за "майже 100 днів шкоди та руйнувань"
Джо Байден
Фото: CNN

46-ий президент США Джо Байден вперше з часу завершення своєї каденції публічно прокоментував діяльність чинного голови держави Дональда Трампа.

Як пише CNN, демократ виступив на Конференції адвокатів, радників та представників осіб з інвалідністю. Головною темою промови стала програма соціального забезпечення.

Байден розкритикував спроби нової адміністрації скоротити витрати у цій сфері, назвавши соцзабезпечення "не просто державною програмою, а священною обіцянкою". Експрезидент заявив, що люди, які від початку своєї професійної кар'єри робили страхові внески, сподіваються отримати виплати, коли вони будуть потрібні - "і цю надію не можна зрадити, а цей обов'язок не можна проігнорувати".

За словами Байдена, його наступник за менш ніж 100 днів на посаді "завдав стільки шкоди та спричинив стільки руйнувань, що від цього просто важко дихати". 

Адміністрація програми соціального забезпечення пізніше через соцмережі звинуватила Байдена у брехні, заявивши, що Дональд Трамп неодноразово обіцяв захистити програму, жоден офіс не було закрито, а інформація про скорочення половини технічного департаменту не відповідає дійсності. 

Чиновники також стверджують, що через діяльність попередньої влади мільярди доларів витрачалися на незаконні виплати, а 2 мільйони нелегальних мігрантів отримали страхові номери.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies