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Трамп підписав указ про початок розслідування щодо критичних корисних копалин

Це потенційно може призвести до додаткових мит на промислові ресурси.

Трамп підписав указ про початок розслідування щодо критичних корисних копалин
Фото: zmist.pl.ua

Президент США Дональд Трамп підписав указ про початок розслідування щодо критичних корисних копалин, що потенційно може призвести до додаткових мит на промислові ресурси, повідомляють Euronews.

Перед цим відбулося розслідування імпорту чіпів та фармацевтичної продукції, що свідчить про подальше розширення глобальної торговельної війни, зазначає видання.

Розслідування, відповідно до розділу 232 Закону про розширення торгівлі 1962 року, має на меті “визначити вплив на національну безпеку імпорту оброблених важливих корисних копалин і продуктів їх виробництва”. 

“Критичні мінерали, включно з рідкоземельними елементами, у формі оброблених мінералів є важливою сировиною та критично важливими виробничими ресурсами, необхідними для економічної та національної безпеки”, ‒ йдеться у документі. 

Цей же закон раніше використовував Трамп для введення 25% мит на сталь і алюміній, а також для початку розслідування імпорту міді.

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Минулого місяця президент підписав указ про збільшення внутрішнього виробництва критично важливих корисних копалин шляхом застосування Закону про оборонне виробництво, надаючи таку підтримку сектору, як фінансування та позики. Багато хто вважає, що цей захід спрямований проти Китаю, який домінує у світовому ланцюжку поставок.

За даними Білого дому, США покладаються на імпорт 15 найважливіших мінералів, 70% яких походять з Китаю. Минулої п’ятниці Пекін оголосив про обмеження експорту широкого спектру найважливіших мінералів, таких як германій, галій, сурма та магніти, у відповідь на різке підвищення тарифів Трампа.

  • Раніше Bloomberg написав, що, згідно з джерелами, обізнаними з цим питанням, США імовірно пом’якшили свої вимоги щодо повернення допомоги з боку України під час переговорів щодо угоди про надра.
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