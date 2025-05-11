Окупанти атакували Білозерку на Херсонщині

Російські окупанти атакували з артилерії Білозерку Херсонської області. Унаслідок влучання постраждав 61-річний місцевий мешканець.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Ворожий снаряд влучив у житловий будинок, поранень зазнав 61-річний чоловік, який перебував у дворі.
Потерпілого з мінно-вибуховою травмою, а також уламковими пораненнями лопатки й стегна госпіталізували.
Медики надають йому всю необхідну допомогу.
- Уранці 11 травня російська армія завдала артилерійського удару по Корабельному району Херсона. Поранень зазнала 76-річна жінка.