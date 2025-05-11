Окупанти атакували Білозерку на Херсонщині

Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Потерпілого з мінно-вибуховою травмою, а також уламковими пораненнями лопатки й стегна госпіталізували.

Ворожий снаряд влучив у житловий будинок, поранень зазнав 61-річний чоловік, який перебував у дворі.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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