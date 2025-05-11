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Окупанти атакували Білозерку на Херсонщині

61-річний цивільний зазнав поранень.

Окупанти атакували Білозерку на Херсонщині
наслідки обстрілу Білозерки
Фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти атакували з артилерії Білозерку Херсонської області. Унаслідок влучання постраждав 61-річний місцевий мешканець.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Ворожий снаряд влучив у житловий будинок, поранень зазнав 61-річний чоловік, який перебував у дворі.

Потерпілого з мінно-вибуховою травмою, а також уламковими пораненнями лопатки й стегна госпіталізували. 

Медики надають йому всю необхідну допомогу.

  • Уранці 11 травня російська армія завдала артилерійського удару по Корабельному району Херсона. Поранень зазнала 76-річна жінка.
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