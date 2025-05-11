Росіяни завдали авіаударів по прифронтовій громаді Запоріжжя (оновлено)

Російські війська завдали три авіаудари по прифронтовій громаді Запорізької області. Унаслідок атаки поранень зазнала 75-річна жінка.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Оновлення. Росіяни вдруге за день атакували село у Василівському районі. Унаслідок повторного удару поранено 56-річну жінку. Внаслідок влучання fpv-дрону пошкоджений будинок.
"Росіяни бʼють КАБАми по прифронтових громадах Запорізької області. Три удари завдано по с.Павлівка", — каже він.
Унаслідок російських авіаударів пошкоджені житлові будинки. Важке поранення дістала 75-річна жінка.
- Упродовж минулої доби російські окупанти завдали 364 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.