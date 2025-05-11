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Уночі сили ППО збили 60 із 108 ворожих безпілотників

Ще 41 безпілотник був локаційно втрачений.

Уночі сили ППО збили 60 із 108 ворожих безпілотників
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 11 травня РФ атакувала Україну 108-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ПРО знищил 60 ударних БпЛА, 41 безпілотник не досягнув цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

У ніч на 11 травня ворог атакував Україну безпілотниками із напрямків: Брянськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Приморськ – ТОТ Запорізької обл., Гвардійське – ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Фото: Повітряні сили

41 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений  (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждала Сумщина.

  • Уранці 11 травня ворог атакував Київщину за допомогою ударних БпЛА. У Броварському районі постраждав мирний житель.
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