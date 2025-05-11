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За добу армія РФ атакувала 11 населених пунктів Донеччини

Під обстрілами опинилися три райони Донеччини.

За добу армія РФ атакувала 11 населених пунктів Донеччини
наслідки російських обстрілів Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

Упродовж доби 10 травня російські війська атакували 11 населених пунктів Донецької області. Троє людей постраждали, є пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Святогорівці Добропільської громади Покровського району пошкоджено агропідприємство. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено 6 будівель. У Шахівській громаді зруйновано декілька складів. У Покровську поранено людину, пошкоджено будинок.

У Сергіївці Андріївської громади Краматорського району пошкоджено 6 об'єктів сільського господарства. 

У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 6 приватних будинків, 2 лінії електропередач і газогін. В Іллінівці пошкоджено 3 об'єкти, в Довгій Балці — 14, в Берестку — 7, в Олександро-Калиновому — 5, в Яблунівці — 4, в Плещіївці — 1.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 5 будинків.

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 117 людей, у тому числі 17 дітей.
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