За добу армія РФ атакувала 11 населених пунктів Донеччини

Під обстрілами опинилися три райони Донеччини.

Упродовж доби 10 травня російські війська атакували 11 населених пунктів Донецької області. Троє людей постраждали, є пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Святогорівці Добропільської громади Покровського району пошкоджено агропідприємство. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено 6 будівель. У Шахівській громаді зруйновано декілька складів. У Покровську поранено людину, пошкоджено будинок.

У Сергіївці Андріївської громади Краматорського району пошкоджено 6 об'єктів сільського господарства.

У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 6 приватних будинків, 2 лінії електропередач і газогін. В Іллінівці пошкоджено 3 об'єкти, в Довгій Балці — 14, в Берестку — 7, в Олександро-Калиновому — 5, в Яблунівці — 4, в Плещіївці — 1.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 5 будинків.

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 117 людей, у тому числі 17 дітей.