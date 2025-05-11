Головне за ніч та ранок неділі, 11 травня: атака БпЛА на Київщину, понад 160 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 161 бойове зіткнення, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, заява Папи Римського про війну в Україні.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна щодо відновлення прямих перемовин про припинення вогню і назвав це "хорошим знаком".

"Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню", – написав Зеленський у соцмережах, наголосивши, що немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день.

"Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, – починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись", – резюмував Президент.

Новообраний Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в агресії проти України, що супроводжується злочинами проти людяності, і закликав РФ скласти зброю.

Про це Папа Римський заявив в інтерв'ю перуанському виданню Semanario Expresión, пише "РБК-Україна". Понтифік назвав дії Москви "справжнім вторгненням, імперіалістичним за своєю природою", підкресливши, що Росія прагне захопити українську територію задля посилення власної влади.

"З моєї точки зору, це (війна - ред.) справжнє імперіалістичне вторгнення, де Росія хоче завоювати територію з міркувань сили і власної переваги через її стратегічне розташування, а також через велику цінність того, що Україна має для Росії в культурному, історичному і промисловому плані. Це вже доведено, в Україні відбуваються злочини проти людяності. Ми повинні молитися Богу за мир, але я думаю, що ми також повинні бути яснішими", — заявив Лев XIV.

За словами понтифіка, "навіть деякі політики в нашій країні не хочуть визнавати жахи цієї війни і зло, яке чинить Росія всіма своїми діями там, в Україні". Він підкреслив, що це "ситуація, яка волає до неба, яка шукає рішення".

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення, ворог посилив тиск на Гуляйпільському напрямку.

Ситуація на Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках залишається складною, зокрема на Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1310 окупантів. РФ втратила на війні в Україні близько 965 890 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уранці росіяни атакували Київщину безпілотниками, є постраждалий.

Пошкоджено шість будинків у Броварському та Обухівському районах.

Уночі сили ППО збили 60 із 108 ворожих безпілотників.

Ще 41 безпілотник був локаційно втрачений.

Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social заявив, що продовжить працювати з обома сторонами заради припинення війни РФ в Україні і назвав майбутній тиждень "великим" у переговорах про припинення вогню, пише "Суспільне".

"Потенційно великий день для Росії та України! Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна “кривава баня”, як ми сподіваємося, закінчиться", — написав Трамп і додав, що це буде "абсолютно новий і набагато кращий світ".

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!