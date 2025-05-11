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У Черкасах в лікарні помер чоловік, який постраждав під час дронової атаки РФ 6 травня

Чоловік отримав важкі травми.

У Черкасах в лікарні помер чоловік, який постраждав під час дронової атаки РФ 6 травня
Черкаси
Фото: Черкаська ОВА в Facebook

У лікарні в Черкасах 58-річний чоловік, який отримав тяжкі травми унаслідок дронової атаки 6 травня, помер у лікарні.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише Суспільне.

Табурець повідомив, що під час дронової атаки у Черкасах впали три "шахеди". Один з них упав неподалік. Внаслідок атаки один чоловік отримав травми, йому зробити дві операції, його стан був тяжким.

11 травня чоловік помер у лікарні: "У лікарні помер 58-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення під час дронової атаки на Черкаси 6 травня. Увесь цей час лікарі боролися за його життя, але врятувати, на жаль, не змогли".

  • У ніч на 11 травня РФ атакувала Україну 108-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ПРО знищил 60 ударних БпЛА, 41 безпілотник не досягнув цілей.
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