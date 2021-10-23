У Києві тривають командно-штабні навчання з питань забезпечення безперебійного руху автотранспорту для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на дорогах під час екстремальних погодних умов, повідомили у МВС.

Навчання у такому широкому форматі проводяться вже вдруге. До них залучені усі служби, які беруть участь у подоланні наслідків негоди й надзвичайних ситуацій, а це: працівники Укравтодору, патрульної поліції, ДСНС, Укртрансбезпеки, а також регіональні представники з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій.

“Усе задля того, щоб проаналізувати роботу підрозділів за минулий рік, а також скоординувати свої дії та акумулювати усі можливі ресурси, аби цьогоріч завчасно бути готовими до зимового періоду та можливих ускладнень погодних умов”, – йдеться у повідомленні.

Голова ДСНС Микола Чечоткін зазначив, що порушення руху автомобільного транспорту є однією з поширених загроз зимового періоду. “Щороку через снігові замети в автомобільні затори потрапляє близько 7 тисяч автомобілів у яких знаходиться понад 15 тисяч людей, що вимагає від дорожніх служб, ДСНС, Нацполіції та місцевих органів влади в екстремальних умовах надавати допомогу учасникам дорожнього руху”, – сказав він.

Він зауважив, що протидія викликам напряму залежить від рівня підготовки органів управління та готовності сил цивільного захисту.

“Інколи навіть при наявних ресурсах, розроблених планах і алгоритмах дій, нескладна небезпечна подія може набути рівня надзвичайної ситуації через відсутність управління, взаємодії та координації органів управління і служб”, – сказав очільник рятувальників.

Також наразі триває осінній-комісійний огляд доріг задля належної підготовки вулично-дорожньої мережі до зимового періоду. Поліцейські фіксують стан покриття проїзної частини, узбіч, тротуарів, залізничних колій, технічних засобів організації дорожнього руху.

Особливу увагу приділяють аварійно-небезпечним ділянкам дороги, місцям концентрації ДТП, а також стану ліній зовнішнього освітлення та відеоспостереження тощо.