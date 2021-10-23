Перші сховища введуть в експлуатацію наприкінці 2021 року.

Міністерство оборони України ініціювало проведення реконструкцій окремих баз і складів зберігання боєприпасів з будівництвом на них спеціальних сучасних захищених сховищ.

Про це пише armyinform.com.ua.

Організацію будівельних робіт покладено на Центральне управління безпеки військової служби Збройних Сил України, яке уклало відповідні угоди з будівельними компаніями.

Будівництво проводиться за кошти бюджетної “Програми забезпечення живучості арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995-2025 роки”.

Сховища, спроєктовані з використанням досвіду країн – членів НАТО, відповідають сучасним вимогам безпеки зберігання боєзапасу та забезпечать запобігання виникненню пожеж та аварійних ситуацій на арсеналах.

Спеціальне обладнання сховищ забезпечує мінімізацію впливу негативного людського чинника під час проведення спеціальних робіт з ракетами, боєприпасами та іншими небезпечними речовинами.

Введення в експлуатацію першої черги побудованих сховищ планується наприкінці 2021 року.

Нагадаємо, влітку мер Житомира Сергій Сухомлин анонсував будівництво на території міста патронного заводу.