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Викрито рейдерів, які заволоділи будівлями на 50 млн грн в історичному центрі Києва

Вони підробили документи та печатки товариства, а також підписи власників майна.

Викрито рейдерів, які заволоділи будівлями на 50 млн грн в історичному центрі Києва
Фото: agropolit.com

У Києві повідомлено про підозру двом особам за фактами протиправного заволодіння майном організації та підроблення офіційних документів і їх використання – ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, у вересні 2016 року група осіб за попередньою змовою протиправно заволоділи майном громадської організації – кількома об’єктами нерухомості в центрі Києві вартістю понад 50 млн грн.

Для цього вони підробили документи та печатки товариства, а також підписи власників майна.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення інших учасників вчинення злочину.

“Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу працівників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у червні Шевченківська окружна прокуратура міста Києва забезпечила реальне виконання рішення суду про повернення столичній громаді нежитлових приміщень площею близько 90 кв. м і вартістю майже 4 млн гривень.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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