Росія не завадить мешканцям Донбасу і Криму комунікувати із українською владою, – МЗС

Росія не зможе завадити мешканцям тимчасово окупованих Донбасу і Криму комунікувати із українською владою.

Так речник МЗС Олег Ніколенко прокоментував реакцію російських дипломатів про ініціативу створення на лінії розмежування з ОРДЛО та окупованим Кримом центрів зв'язку з Президентом, озвучену секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

Зазначимо представник російського МЗС Марія Захарова назвала її провокацією.

“Замість того, щоб повернути утримувані у жителів Донбасу соціальні виплати, розблокувати життєво важливу інфраструктуру, українські силовики знову заготовили провокацію. Що стосується Криму, то його мешканці все сказали, що хотіли. Проблема в тому, що київська влада не хоче цього слухати і робить все, щоб перешкодити кримчанам говорити про свою позицію на міжнародних майданчиках”, – написала вона у своєму Телеграм-каналі.

Речник українського зовнішньополітичного відомства зі свого боку зауважив, що "політика залізної завіси не спрацює". “Так само як і не змогли радянські окупаційні війська завадити контактам німців зі Східного і Західного Берліна”, – зазначив речник.

За його словами, деградація ситуації на тимчасово окупованих територіях вимагає інноваційних рішень України. Поліпшення життя українців по обидві сторони лінії розмежування, надання їм якісних державних послуг і зміцнення їхнього зв’язку із рештою Української держави залишається безумовним пріоритетом для президента Володимира Зеленського, зазначив Ніколенко.

“Натомість Росія як держава-окупант має чітко дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов‘язань та виконувати домовленості лідерів Нормандського формату: забезпечувати базові потреби населення на підконтрольних їй територіях, включно із адекватним захистом від коронавірусної хвороби COVID-19, розблокувати роботу КПВВ, припинити саботаж діяльності Тристоронньої контактної групи, ґарантувати безпечний і надійний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої території, забезпечити міжнародним організаціям, включно з МКЧХ, повний і безумовний допуск до всіх утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб”, – підсумував він.