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ДТП на Херсонщині, у якій загинуло 4 людей: за кермом перебував 15-річний хлопець (оновлено)

Ще двоє 17-річних пасажирів госпіталізовано з травмами різного ступеню тяжкості.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

У неділю, 24 жовтня у Херсонській області сталася смертельна ДТП.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

Аварія сталася близько 01:00 на автодорозі між с. Давидів Брід та с. Мала Олександрівка Бериславського району.

Автомобіль Volkswagen “Touareg” зіткнувся з деревом.

У результаті загинуло 4 особи, зокрема два 15-річних підлітки.

Окрім того, постраждало дві 13-річні дитини. Їх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні.

Оновлення 12:11. Поліцейські попередньо встановили, що за кермом автомобіля “Volkswagen Touareg” перебував 15-річний мешканець смт Велика Олександрівка. Про це повідомили в обласній поліції Херсощини.

Також в салоні автомобіля перебували односельчани керманича віком 15 та 20 років, а також 21-річний мешканець с.Нова Калуга, які разом з водієм загинули на місці ДТП.

Ще двоє 17-річних пасажирів (мешканці смт Велика Олександрівка), доставлені в Великоолександрівську центральну лікарню з травмами різного ступеню тяжкості.

Подія кваліфікується за ч.3 ст.286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Нагадаємо, на трасі Київ – Одеса сталося зіткнення двох вантажівок, в результаті якого почалася пожежа. Внаслідок аварії один з водіїв загинув.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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