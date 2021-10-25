РНБО оприлюднила список українських Telegram-каналів, що просувають проросійські наративи

Рада національної безпеки та оборони оприлюднила список українських Telegram-каналів, що просувають проросійські наративи щодо Глосарію назв, термінів та словосполучень для ЗМІ та чиновників щодо протидії пропаганді.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

"На публікацію Глосарію миттєво відреагували телеграм-канали, які безпосередньо пов’язані з дезінформаційною діяльністю на користь Російської Федерації. Основним наративом стало приниження національної гідності українців, особливо Революції Гідності, яку канали називають «переворотом»", – йдеться в повідомленні.

Серед таких каналів:

Klymenko Time (53 тисячі підписників) – медійний проєкт, що належить колишньому міністрові доходів і зборів України – Олександрові Клименку. Проєкт було запущено в жовтні 2017 року. Вже в грудні 2017 року співробітники Служби безпеки України провели обшук у студії YouTube каналу Klymenko Time. Це було реакцією на проведення ефіру зі скандальним адвокатом Тетяною Монтян. Канал часто розповсюджував проросійські та такі, що спрямовані проти уряду України, публікації.

(53 тисячі підписників) – медійний проєкт, що належить колишньому міністрові доходів і зборів України – Олександрові Клименку. Проєкт було запущено в жовтні 2017 року. Вже в грудні 2017 року співробітники Служби безпеки України провели обшук у студії YouTube каналу Klymenko Time. Це було реакцією на проведення ефіру зі скандальним адвокатом Тетяною Монтян. Канал часто розповсюджував проросійські та такі, що спрямовані проти уряду України, публікації. Vesti (20 тисяч підписників) – канал видання Vesti.ua, що належить медіахолдингу "Мультимедіа-інвест груп". Головою холдингу є колишній прессекретар та цивільна дружина Клименка – Ольга Семченко.

"Перші два канали неприховано пов’язані із Олександром Клименком. Не є несподіванкою, що особисті інтереси Клименка спрямовані на розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні, критику дій уряду та підтримку сепаратистських рухів. Ці канали та пов’язані із ними медіа вже неодноразово було помічено у просуванні інтересів проросійських діячів", –зазначили в РНБО.

Також для поширення дезінформаційних матеріалів на користь РФ були використані наступні Телеграм-канали:

Шептун (57 тисяч підписників) – один з популярних анонімних Telegram-каналів, що пишуть про політику. Характерною ознакою є публікація інсайдів та неперевіреної інформації. Активно цитує прокремлівських пропагандистів.

(57 тисяч підписників) – один з популярних анонімних Telegram-каналів, що пишуть про політику. Характерною ознакою є публікація інсайдів та неперевіреної інформації. Активно цитує прокремлівських пропагандистів. First (447 тисяч підписників) – один з великих Telegram-каналів, що пише про політику в Україні. На перший погляд не виділяється з-поміж інших різкими проросійськими публікаціями. Проте аналіз взаємодії з іншими каналами свідчить, що він належить до пулу, підтримуваного РФ.

Ці два канали адмініструються користувачем «@A_menejer» (він же @A_manager2 та @Arhangel). Згідно з даними СБУ ця особа приймає замовлення з публікацій матеріалів політичного характеру, здійснює менеджмент та адміністрування мережі каналів.

Реальна особа, що стоїть за адмініструванням, відома правоохоронним органам, та нині перебуває в розшуку за ст. ст. 293-294 КК.

Окрім вищезгаданих каналів, @A_menejer також адмініструє відомі проросійські канали: "Легитимный","Резидент" та "ЗеРада". Ще один канал, що відреагував репостом з Klymenko Time – Новоstnoy – так само адмініструється особою "@A_menejer". Новоstnoy (3,8 тисяч підписників) – це канал-прокладка, що використовується для поширення публікацій прокремлівських каналів.

Для того, щоб переконатися, що усі ці канали взаємопов’язані, потрібно лише ознайомитися зі статистикою, доступною на відкритому ресурсі tgstats.

Також в РНБО назвали акаунти персональних блогів, що просувають проросійські наративи.

Фото: rnbo.gov.ua

"Таким чином, можемо пересвідчитися в існуванні та скоординованій діяльності великої розгалуженої мережі пропагандистських ресурсів, які працюють на користь інтересів РФ. Ця мережа зорієнтована на проведення дискредитаційних дезінформаційних кампаній протиУкраїни з метою розхитування внутрішньополітичної ситуації", –наголосили в РНБО.

Нагадаємо, в травні президент Володими Зеленський затвердив положення про Центр протидії дезінформації при РНБО.