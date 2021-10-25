РНБО оприлюднила список українських Telegram-каналів, що просувають проросійські наративи

Рада національної безпеки та оборони оприлюднила список українських Telegram-каналів, що просувають проросійські наративи щодо Глосарію назв, термінів та словосполучень для ЗМІ та чиновників щодо протидії пропаганді.
Про це повідомляє пресслужба РНБО.
"На публікацію Глосарію миттєво відреагували телеграм-канали, які безпосередньо пов’язані з дезінформаційною діяльністю на користь Російської Федерації. Основним наративом стало приниження національної гідності українців, особливо Революції Гідності, яку канали називають «переворотом»", – йдеться в повідомленні.
Серед таких каналів:
- Klymenko Time (53 тисячі підписників) – медійний проєкт, що належить колишньому міністрові доходів і зборів України – Олександрові Клименку. Проєкт було запущено в жовтні 2017 року. Вже в грудні 2017 року співробітники Служби безпеки України провели обшук у студії YouTube каналу Klymenko Time. Це було реакцією на проведення ефіру зі скандальним адвокатом Тетяною Монтян. Канал часто розповсюджував проросійські та такі, що спрямовані проти уряду України, публікації.
- Vesti (20 тисяч підписників) – канал видання Vesti.ua, що належить медіахолдингу "Мультимедіа-інвест груп". Головою холдингу є колишній прессекретар та цивільна дружина Клименка – Ольга Семченко.
"Перші два канали неприховано пов’язані із Олександром Клименком. Не є несподіванкою, що особисті інтереси Клименка спрямовані на розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні, критику дій уряду та підтримку сепаратистських рухів. Ці канали та пов’язані із ними медіа вже неодноразово було помічено у просуванні інтересів проросійських діячів", –зазначили в РНБО.
Також для поширення дезінформаційних матеріалів на користь РФ були використані наступні Телеграм-канали:
- Шептун (57 тисяч підписників) – один з популярних анонімних Telegram-каналів, що пишуть про політику. Характерною ознакою є публікація інсайдів та неперевіреної інформації. Активно цитує прокремлівських пропагандистів.
- First (447 тисяч підписників) – один з великих Telegram-каналів, що пише про політику в Україні. На перший погляд не виділяється з-поміж інших різкими проросійськими публікаціями. Проте аналіз взаємодії з іншими каналами свідчить, що він належить до пулу, підтримуваного РФ.
Ці два канали адмініструються користувачем «@A_menejer» (він же @A_manager2 та @Arhangel). Згідно з даними СБУ ця особа приймає замовлення з публікацій матеріалів політичного характеру, здійснює менеджмент та адміністрування мережі каналів.
Реальна особа, що стоїть за адмініструванням, відома правоохоронним органам, та нині перебуває в розшуку за ст. ст. 293-294 КК.
Окрім вищезгаданих каналів, @A_menejer також адмініструє відомі проросійські канали: "Легитимный","Резидент" та "ЗеРада". Ще один канал, що відреагував репостом з Klymenko Time – Новоstnoy – так само адмініструється особою "@A_menejer". Новоstnoy (3,8 тисяч підписників) – це канал-прокладка, що використовується для поширення публікацій прокремлівських каналів.
Для того, щоб переконатися, що усі ці канали взаємопов’язані, потрібно лише ознайомитися зі статистикою, доступною на відкритому ресурсі tgstats.
Також в РНБО назвали акаунти персональних блогів, що просувають проросійські наративи.
"Таким чином, можемо пересвідчитися в існуванні та скоординованій діяльності великої розгалуженої мережі пропагандистських ресурсів, які працюють на користь інтересів РФ. Ця мережа зорієнтована на проведення дискредитаційних дезінформаційних кампаній протиУкраїни з метою розхитування внутрішньополітичної ситуації", –наголосили в РНБО.
Нагадаємо, в травні президент Володими Зеленський затвердив положення про Центр протидії дезінформації при РНБО.