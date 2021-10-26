У 2014 році він був організатором псевдореферендуму в Луганську, а в 2020 - обраний мером Кремінної.

Сьогодні представники організації "Національний Корпус" прийшли до будівлі Офісу генерального прокурора з вимогою вжити всіх необхідних заходів щодо повідомлення про підозри меру міста Кремінна Луганської області Володимиру Струку за відкритими проти нього кримінальними провадженнями.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Організатори акції нагадали, що в 2014 році під час "руської весни" Струк закликав до повалення конституційного ладу в Україні та був організатором псевдореферендуму в Луганську. Крім того, він фінансував так званий "загін самооборони" та групу терориста Мозгового, організовував польові кухні з написом "Для молодої республіки", переслідував проукраїнських журналістів.

Після провалу проєкту "Новоросія" Струк разом із родиною втік до США.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

За підозрою у скоєнні фінансових дій, вчинених з метою повалу конституційного ладу України та зазіханні та територіальну цілісність держави, проти нього було порушено два кримінальних провадження. Однак, у 2020 році Струк був обраний Кремінським міським головою.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Тому Національний Корпус вимагає від генерального прокурора України Ірини Венедиктової виконати свої посадові обов’язки та вжити всіх заходів для вручення Володимиру Струку підозри за вищевказаними статтями, а також для завершення досудового розслідування та подальшої передачі таких матеріалів до суду в порядку, встановленому чинним законодавством. Вважаємо, що зрадник і колаборант Струк давно має відповісти за свою антидержавну діяльність і сісти в тюрму за свої злочини, а не обіймати посаду мера українського міста!" - йдеться в заяві активістів.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов