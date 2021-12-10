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Гол Малиновського не допоміг "Аталанті" вийти у плей-оф Ліги чемпіонів

"Аталанта" програла "Вільярреалу".

Гол Малиновського не допоміг "Аталанті" вийти у плей-оф Ліги чемпіонів
Руслан Малиновський
Фото: EPA/UPG

У перенесеному матчі заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів "Аталанта" приймала "Вільярреал".

Для того, щоб вийти до 1/8 фіналу, бергамцям необхідно було перемагати. Проте, до 51-ї хвилини вони програвали – 0:3 і, здавалося, втратили всі шанси.

Але вдихнув життя в надію господарів український півзахисник Руслан Малиновський, на 71-й хвилині ударом з-за меж штрафного майданчіка сквитав один м'яч - 1:3.

На 80-й хвилині Дуван Сапата до мінімуму скоротив відставання у рахунку – 2:3.

До кінця матчу було у підопічних Джан П'єро Гасперіні ще кілька небезпечних моментів, але чинні володарі кубка ліги Європи вистояли та завоювали останню путівку до 16 найсильніших команд Європи.

Додамо, що жеребкування плей-оф ЛЧ відбудеться у понеділок, 13 грудня.

Огляд матчу "Аталанта" - "Вільярреал".

Григорій МухінГригорій Мухін
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