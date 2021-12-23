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"Спеція" Коваленка встановила унікальний рекорд Серії А

Серія А пішла на зимову паузу.

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Фото: EPA/UPG
"Спеція"

Відбулися останні матчі 19-го туру та першого кола Серії А.

Зокрема, один із лідерів чемпіонату "Наполі" приймав аутсайдера "Спецію", за яку виступає на правах оренди українець Віктор Коваленко.

Завдяки автоголу захисника господарів Жуана Жезуса гості забрали з Неаполя три очки та до п'яти очок збільшили свій відрив від конкурента за виживання "Дженоа" Андрія Шевченка.

Варто зазначити, що "Спеція" в цьому матчі встановила унікальне досягнення Серії А. Підлеглі Тіагу Мотти не завдали жодного удару у створ воріт суперника, але зуміли виграти. За весь час статистики таке сталося вперше.

Григорій МухінГригорій Мухін
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