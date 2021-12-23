Проти ексфутболіста збірної України Селезньова відкрили кримінальну справу

Фото: sport.segodnya.ua

Журналіст і ведучий футбольного шоу "ТаТоТаке" Андрій Сеньків повідомив, що за його заявою поліція відкрила кримінальну справу на форварда "Миная", екснападника збірної України Євгена Селезньова.

"Поліція відкрила кримінальне провадження у цій справі. Стаття 345-1 "Погроза або насильство щодо журналіста". Позбавлення волі на строк до трьох років", – написав у себе у Facebook Сеньків.

Нагадаємо, Селезньов, не вдоволений заявами журналіста в ефірі, телефоном пригрозив приїхати в студію і побити Сеньківа.

Запис цієї й інших розмов із футболістом Сеньків виклав у мережу.

Нагадаємо, Селезньов наблизився до абсолютного бомбардирського рекорду Реброва та Шацьких у чемпіонатах України.