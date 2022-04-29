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На сьогодні планується виведення з Азовсталі цивільних, – зведення ОВА

Загалом в Донецькій області росіяни ведуть обстріли по всій лінії розмежування. 

На сьогодні планується виведення з Азовсталі цивільних, – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині. 

На Дніпропетровщині вночі було тихо, але вранці ворог з "градів" обстрілял два села на межі з Херсонщиною. Попередньо, людей не зачепило. Детальна інформація та дані щодо наслідків з’ясовуються. Про це йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок. 

У Київській області ліквідовуються наслідки вчорашнього ракетного влучання в інфраструктуру. Пожежа локалізована, поранень зазнали дві людини. 

Хмельницька область: увечері під час повітряної тривоги відбувся ракетний удар у інфраструктурний об'єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області. Наслідки влучення ліквідують. Жертв нема.

У Харкові вночі тривав обстріл житлових районів міста із артилерії та РСЗВ, за попередньою інформацією, постраждалих немає. Протягом доби окупанти безперервно обстрілювали Харківський район, населені пункти Покотилівка, Хроли, Котрярі. 

Луганщина: ситуація залишається напруженою. За добу обстріляли Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля. У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду та господарчих споруд. Загиблих серед цивільних немає.

Донеччина: вся лінія фронту – обстріли. "Гради", артилерія, міномети, авіація, ракети. Ввечорі – ракетний удар по околицям Краматорська. Маріуполь – без змін. На сьогодні намічається операція по виводу із заводу цивільних. 

В Херсонській області вибухи та обстріли, ворог намагається взяти під контроль населені пункти, вдається до погроз та викрадень. На території області складна і напружена ситуація.

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