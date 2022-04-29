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Очільник французького МЗС засудив вчорашні ракетні удари окупантів по Києву

"Повна солідарність з українським народом, а також з Антоніу Гутеррешем і Кирилом Петковим, які вчора були поруч".

Очільник французького МЗС засудив вчорашні ракетні удари окупантів по Києву
Фото: ЕРА/UPG

Міністр європейських і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан рішуче засудив вчорашні ракетні удари окупантів по Києву.

Він висловив солідарність з українським народом. А також – з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем та прем’єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим, які вчора перебували з візитом у Києві.

“Я рішуче засуджую невибіркові удари російських військ по Києву минулої ночі. Повна солідарність з українським народом, а також з Антоніу Гутеррешем і Кирилом Петковим, які вчора були поруч", – написав міністр. 

Нагадаємо, у березні Жан-Ів Ле Дріан заявив, що "Маріуполь – це друге Алеппо".

Вчора в Київ влучили ракети вперше за тривалий час. Удар припав на Шевченківський район.  Загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич, 10 людей постраждало, чотири людини було госпіталізовано.

Крім того, декілька ракет влучили в обʼєкт інфраструктури Фастова, що на Київщині. 

Росія завдала ракетного удару під час зустрічі генсека ООН із Зеленським у Києві. З візитом в українській столиці перебував і болгарський прем'єр.

Зазначимо, командувач Київської військової адміністрації, генерал-майор Микола Жирнов заявив, що наразі безпосередньої загрози захоплення столиці немає, але через ракетні удари з поверненням киянам краще зачекати.

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