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Польща надала Україні понад 200 танків

Їх вистачить на дві бригади.

Польща надала Україні понад 200 танків
ілюстративне фото
Фото: Азов

Польща надала Україні понад 200 одиниць танків Т-72. Цього достатньо для формування двох бригад.

Про це пише Польське радіо з посиланням на інформаційне радіоагентство IAR.

Крім танків, в Україну відправили кілька десятків бойових машин піхоти.

Наразі Варшава передала Україні техніки на 7 мільярдів злотих. Серед озброєнь, які від Польщі отримала Україна, є самохідні гаубиці 2С1 «Гвоздика» та реактивні системи залпового вогню «Град». А також – ракети класу «повітря-повітря» для літаків МІГ-29 і Су-27.

Крім важкої техніки, це також дрони виробництва польської компанії WB Electonics, які використовують, серед іншого, для розвідувальної діяльності.

“Самі українці хваляться, що мають польські безпілотники Warmate – систему баражуючого боєприпасу, подібну на американські дрони-камікадзе Switchblade. З польського арсеналу українські захисники отримали також переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun, які вже, за неофіційною інформацією, збивали російські гелікоптери. Польща також надає Україні велику кількість боєприпасів”, – йдеться у повідомленні.

Пострадянські танки Т-72 Україні вже передала Чехія. У Польщі є майже 400 одиниць цієї техніки. Згідно з рішенням Міноборони Польщі в 2019, році деякі з них були модифіковані, в основному з погляду вогневих можливостей цих танків. Проте за даними IAR, українській армії передають переважно машини з-поза програми модернізації.

Нагадаємо, експерти заявили, що російські танки мають так званий дефект Джека-стрибунця, який робить їх дуже вразливими. Будь-який вдалий удар швидко запалює боєприпаси, зумовлюючи потужний вибух, – і башту буквально зриває.

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