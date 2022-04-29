Для отримання "виплат" потрібно сплатити державне мито на фальшивому сайті.
Шахраї виманюють в українців гроші через фейкові виплати від ООН, – уряд
Шахраї створили на сайті, замаскованому під “Урядовий портал”, сторінку "Державні послуги онлайн" і підрубрику для "виплати" українцям грошей від ООН.
Про це повідомили в Департаменті комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.
“Для підтвердження такого нібито “переказу” необхідно сплатити державне мито у визначеному розмірі”, – йдеться в повідомленні.
Так, на Єдиному вебпорталі органів виконавчої влади (https://www.kmu.gov.ua) зазначених послуг немає.
“Окремо звертаємо увагу, що в разі отримання допомоги чи переказу коштів державне мито не сплачується”, – зазначили в Кабміні.
Секретаріат Кабінету Міністрів звернувся до правоохоронних органів щодо можливої шахрайської схеми.
Нагадаємо, Кіберполіція затримала подружжя, яке продало бронежилети і шоломи, котрих насправді не існує, на понад 120 тисяч грн.