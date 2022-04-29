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Шахраї виманюють в українців гроші через фейкові виплати від ООН, – уряд

Для отримання "виплат" потрібно сплатити державне мито на фальшивому сайті.

Шахраї виманюють в українців гроші через фейкові виплати від ООН, – уряд

Шахраї створили на сайті, замаскованому під “Урядовий портал”, сторінку "Державні послуги онлайн" і підрубрику для "виплати" українцям грошей від ООН.

Про це повідомили в Департаменті комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

“Для підтвердження такого нібито “переказу” необхідно сплатити державне мито у визначеному розмірі”, – йдеться в повідомленні. 

Так, на Єдиному вебпорталі органів виконавчої влади (https://www.kmu.gov.ua) зазначених послуг немає. 

“Окремо звертаємо увагу, що в разі отримання допомоги чи переказу коштів державне мито не сплачується”, – зазначили в Кабміні.

Секретаріат Кабінету Міністрів звернувся до правоохоронних органів щодо можливої шахрайської схеми. 

Нагадаємо, Кіберполіція затримала подружжя, яке продало бронежилети і шоломи, котрих насправді не існує, на понад 120 тисяч грн.

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