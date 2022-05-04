Росія продовжує блокувати наші підрозділи в районі Азовсталі, – Міноборони

Російська Федерація продовжує блокувати наші підрозділи в районі заводу "Азовсталь". Були спроби штурму, періодично тривають артилерійські та ракетно-бомбові удари авіації.

Про це на брифінгу 4 травня повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Яка ситуація там станом прямо на цю хвилину – сказати не можу, в мене нема оперативних даних", – заявив він.

Низка медіа поширила інформацію, що росіяни нібито прорвалися до заводу "Азовсталь", де перебувають українські захисники та цивільні люди.

Нагадаємо, з Маріуполя триває евакуація. Учора до Запоріжжя доїхали 156 людей. Ці люди були вивезені з Азовсталі та інших районів міста 1 травня, окупанти затримували автобус перевірками. 3 травня майже дві тисячі маріупольців чекали на евакуацію біля Бердянська. З 14 евакуаційних автобусів із жителями Маріуполя дісталися підконтрольної українському уряду території лише три.

В укриттях підприємства перебували сотні мирних мешканців. Росіяни завдавали ударів бомбами, які здатні знищити навіть бункери.