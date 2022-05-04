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РФ цілеспрямовано знищує інфраструктуру ТБ та мовлення в Україні, щоб "перекрити" доступ до правди про війну, - Щиголь

"Від початку воєнних дій було пошкоджено понад 20 обʼєктів Концерну РРТ".

РФ цілеспрямовано знищує інфраструктуру ТБ та мовлення в Україні, щоб "перекрити" доступ до правди про війну, - Щиголь
Фото: Макс Требухов

Російські окупанти цілеспрямовано знищують інфраструктуру телебачення та мовлення в Україні. Це роблять для того, щоб позбавити українців можливості отримувати правдиву інформацію про війну.

Про це на брифінгу в Media Center Ukraine повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

"Від початку воєнних дій було пошкоджено понад 20 обʼєктів Концерну РРТ. Внаслідок обстрілу 3 травня у Львові було знищено дві трансформаторні підстанції, які живили обʼєкт КРРТ, що здійснює мовлення у Львові. Проте протягом кількох годин технічні фахівці Концерну РРТ відновили мовлення", – розповів Щиголь.

Нагадаємо, 3 травня РФ завдала ракетних ударів по Львову.

В березні окупанти атакували Рівненщину - було знищено місцеву телевізійну вежу. У Вінниці внаслідок нічного ракетного обстрілу телевежі тимчасово не працювало ефірне мовлення. А на початку березня загарбники поцілили в телевежу у Києві.

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