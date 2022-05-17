Маріуполь можуть віддати кадирівцям, уже приїхала делегація з Чечні, - міськрада

У Маріуполь 17 травня прибула делегація з Чечні.

Про це повідомили в міськраді Маріуполя.

"Судячи з усього, місто можуть віддати кадирівцям під контроль. Силовики переважно приїдуть звідти. Так росіяни хочуть втримати непокорне місто. Для окупантів всі 100 тисяч жителів – це націоналісти. Бо хороших українців не буває. І те, що місцеві не вийшли на святкування 9 травня, тільки підтвердило максимальну нелояльність до окупаційної влади", - зазначили в раді.

Влада міста каже - росіяни "закручують гайки": місцевих чоловіків масово забирають у фільтраційні табори і там утримують.

"Окупанти нервують, а час визволення Маріуполя невпинно наближується", - підкреслили в міській раді.

Нагадаємо, нині радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко уже повідомляв, що окупанти збираються віддати шефство у "відновленні" міста кадирівцям. Це буде зроблено для залякування та придушення спротиву.

16 травня ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що супутник зафіксував уже четверте місце масового поховання в окупованому Маріуполі.