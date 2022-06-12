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На півдні України ЗСУ ліквідували ще 13 окупантів

Військові знищили три польові склади боєприпасів окупантів на Херсонщині.

На півдні України ЗСУ ліквідували ще 13 окупантів

На південному напрямку Збройні сили України ліквідували минулої доби 13 окупантів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами в результаті виконання вогневих завдань відмінусовано зі списків особового складу 1️3 рашистів"”, – йдеться у повідомленні. 

Також зменшено кількість озброєння рашистів на один танк, п'ять автівок і три польові склади боєприпасів на Херсонщині.

“Протягом доби авіацією наших Повітряних сил нанесено три авіаційних удари по складах боєприпасів та скупченню ворожої техніки”, – додали в ОК.

Нагадаємо, на східному напрямку українські військові за суботу, 11 червня ліквідували 20 солдат російської армії.

З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України російська армія орієнтовано втратила близько 32 050 військових, 1 419 танків та 212 літаків.

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