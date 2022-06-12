На півдні України ЗСУ ліквідували ще 13 окупантів

Військові знищили три польові склади боєприпасів окупантів на Херсонщині.

На південному напрямку Збройні сили України ліквідували минулої доби 13 окупантів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами в результаті виконання вогневих завдань відмінусовано зі списків особового складу 1️3 рашистів"”, – йдеться у повідомленні.

Також зменшено кількість озброєння рашистів на один танк, п'ять автівок і три польові склади боєприпасів на Херсонщині.

“Протягом доби авіацією наших Повітряних сил нанесено три авіаційних удари по складах боєприпасів та скупченню ворожої техніки”, – додали в ОК.

Нагадаємо, на східному напрямку українські військові за суботу, 11 червня ліквідували 20 солдат російської армії.

З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України російська армія орієнтовано втратила близько 32 050 військових, 1 419 танків та 212 літаків.