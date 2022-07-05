Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України.

Працівники Київської митниці виявили спробу столичних підприємців ввезти на підставі підроблених документів майже 400 бронежилетів з балістичними пластинами IV класу захисту. Їх вартість перевищує 3 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.

На митниці зазначили, що підприємці намагались ввезти бронежилети в Україну за допомогою Сертифіката кінцевого споживача, нібито виданого підрозділом військового формування.

Втім, як з’ясувалось, дане військове формування цей документ не видавало, відповідно – товар не замовляло.

“Отже Сертифікат, наданий як підстава для митного оформлення бронежилетів, підроблено для уникнення державного контролю при ввезення цих товарів”, - зробли висновок митники.

Бронежилети в комплекті з пластинами вилучено до винесення судом рішення у справі.

Фото: Пресслужба Державної митної служби України

Фото: Пресслужба Державної митної служби України

Фото: Пресслужба Державної митної служби України

Нагадаємо, київські правоохоронці викрили подружжя, яке продавало неіснуючу військову амуніцію. Також у Києві поліція затримали 29-річного чоловіка, який збував волонтерам неякісні бронежилети. Під виглядом бронежилетів 5 класу він продавав ті, що не відповідають стандартам і не гарантують безпеку.