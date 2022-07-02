Міноборони РФ дезінформує про "опорні пункти націоналістів" у Запоріжжі. Це може свідчити про підготовку удару

Окупаційні війська бʼють по цивільних обʼєктах в Україні, дезінформуючи про удари по військових цілях.

Міністерство оборони країни-нападниці опублікувало чергові не доведені доказами звинувачення проти українських сил оборони, яких воно назвало "націоналістами".

1 липня росіяни оприлюднили "офіційну заяву", у якій написали, що в Палаці дитячої творчості міста Запоріжжя "націоналісти розгорнули опорний пункт, облаштували склад боєприпасів".

Вони також звинуватили українських захисників у розміщенні в цивільних обʼєктах Бахмута і Краматорська.

Армія Росії неодноразово завдавала ударів по цивільних обʼєктах в Україні, прикриваючись знищенням "військових цілей". Після удару по торговельному центру Кременчука, який забрав життя щонайменше 19 мирних мешканців і поруч із яким не було військових обʼєктів, російське міноборони заявило, що било по "ангарах з озброєнням і боєприпасами, які надійшли зі США".

СБУ зібрала докази, що підтверджують свідоме завдання удару по ТЦ Кременчука. На відео, яке зафіксувало момент ракетного удару, видно, що окупанти влучили саме в цивільні об’єкти, зокрема в ТЦ. Про це свідчать кадри з камер спостереження всередині торгового центру та навколо нього – там перебувало багато відвідувачів.

Напередодні червневої ракетної атаки на столицю України російське міноборони анонсувало "удари по центрах ухвалення рішень". У результаті 26 червня окупанти влучили в житловий будинок і дитячий садок Шевченківського району. При цьому вони заявили, що били по військовому обʼєкту.

Цього тижня росіяни влучили в житловий будинок і дві бази відпочинку в Сергіївці в Одеській області. Голова СБУ Іван Баканов підкреслив, що для РФ база відпочинку – така ж ціль, як і військова база.