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​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ

Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта.

​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
Ілюстративне фото
Фото: Виталий Лазебник/Сегодня

Особи призовного віку, військовозобов’язані та резервісти можуть виїжджати за межі місця проживання лише з дозволу військкомату.

Про це у своєму роз'ясненні повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Шановні співгромадяни! Норма Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з метою впорядкування обліку переміщених осіб Генштаб розробив Порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП.

Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта. Розглядається також додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю.

У Генштабі закликали з розумінням ставитися до таких регуляторних заходів в умовах воєнного стану і ведення війни.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон про внесення учнів та викладачів профосвіти до переліку осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

22 травня Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що  ідею про надання можливості охочим чоловікам у віці 18-60 років виїхати за кордон за гроші потрібно розглядати "в моральній площині, а не фінансовій".

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