Унаслідок обстрілів у Миколаєві пошкоджено сім багатоповерхівок

Деякі мешканці отримали легкі поранення і відмовилися від госпіталізації.

У Миколаєві через вранішні обстріли постраждало сім багатоповерхових житлових будинків.

Про це повідомив у Facebook міський голова Олександр Сєнкевич.

“Маю попередню інформацію про наслідки ранкових ракетних ударів. Знову через обстріли постраждали житлові будинки. Вибуховою хвилею та уламками у 7 багатоповерхівках вибило більш як 200 вікон, у під'їздах пошкодило вхідні двері, у деяких квартирах людям довелось вирізати замки, щоб вибратись із помешкання”, – сказав Сєнкевич.

За його словами, працівники департаменту ЖКГ та адміністрації району допомогли людям сласти акти пошкоджень. Жителям верхніх поверхів допомогли забити вікна. Також на місці працюють правоохоронці.

Деякі мешканці зазнали легких поранень, тому від медичної допомоги відмовились.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву.