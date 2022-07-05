Ворог посилився на Криворізькому напрямку, – Міноборони

Посилення відбулось за рахунок перекидання сил з іншого напрямку.

Зараз основні зусилля окупанти зосередили на бойових діях у Донецькій і Луганській областях, утриманні сухопутного коридору з Кримом, блокуванні північно-західної частини Чорного моря. Інтенсивні обстріли на лінії зіткнення на Донеччині і Луганщині тривають.

Російська окупаційна "влада" на тимчасово окупованих територіях нарощує примусову мобілізацію. Про це речник міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив на брифінгу.

Пошук військовозобовʼязаних здійснуюють співробітники так званого міністерства державної безпеки "ЛНР" і так званої поліції.

Підготова до "референдуму" і спроб незаконної анексії Донеччини і Луганщини тривають.

Ситуація за напрямками:

Донецький. ЗСУ ведуть бої з угрупованнями противника. Окупанти ведуть наступ задля встановлення повного контролю над Луганською областю. Захисники перешкоджають спробам ворога взяти під повний контроль трасу Бахмут – Лисичанськ і створення умов для оточення сил оборони біля Вуглегірської ТЕС і Новолуганського.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбили штурмові дії росіян, які намагались заволодіти Білогорівкою. Ворога відкинули в район промзони. Окупанти задля витіснення наших сил застосовували танки і артилерію біля Верхньокамʼяснького і завдали авіаудару з Ка-52 біля Тетянівки.

Бахмутський. ЗСУ стримали наступ біля Миронівки і Вуглегірської ТЕС. Окупанти відійшли, потім вели розвідку боєм у напрямку Василівки і Берестового. Також завдали артилерійських ударів поблизу Вершини. Там же зафіксовано авіаудар з Мі-24.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках – без особливих змін. Окупанти ведуть обстріли, аби скувати сили оборонців.

Харківський. Ворог зосередився на утриманні раніше захоплених позицій. У напрямку Козачої Лопані і Соснівки українські воїни відбили штурмові дії противника і змусили його відійти. Ворог біля Циркунів здійснив дистанційне мінування і вдарив з Ка-52 біля Петрівки.

Словʼянський. ЗСУ перешкоджають створенню умов для наступу на Словʼянськ. Противник вів штурм у напрямку Довгенького і Мазанівки, бойові дії тривають.

Ворог завдав авіаудару біля Дібрівного і Богородичного. В напрямку Долини штурм противника успішно відбито.

"Загалом окупант веде артилерійські обстріли у бік наших позицій уздовж всієї лінії фронту", – наголосив речник МО.

За даними української розвідки, на територію Росії для відновлення боєздатності з цього напрямку вивели до однієї БТГ.

Південнобузький і Таврійський. Окупанти зосередились на обороні і утриманні тимчасово зайнятих ними позицій.

Криворізький – окупанти посилюються за рахунок переміщення до двох БТГ повітряно-десантних військ із Бахмутського напрямку.

На Миколаївському противник завдав авіаудару з пари Ка-52 біля Тернівки. Вели розвідку біля Таврійського і Посад-Покровського з безпілотника.

Волинський і Поліський. Для сковування сил захисту білоруські збройні сили тримають на кордоні до шести своїх батальйонів. У Гомельській області провели тренування прикордонників. Загроза ракетних та авіаударів з білоруської території зберігається.

Сіверський напрямок. Ворог продовжує утримувати до трьох БТГ зі свого боку кордону і тримає десантників. Це робиться задля демонстрації наявності ворожих підрозділів близько до кордону України. Ознак створення наступального угруповання не виявлено, але обстріли прикордоння Сумської і Чернігівської області продовжуються.

Чорноморська і Азовська зони – без змін. Корабельне угруповання ворога продовжує блокувати комунікації. Три кораблі з крилатими ракетами "Калібр" із сумарним залпом до 20 ракет залишаються в акваторії.

Нагадаємо, за минулу добу на Слов’янському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепіля та Мосьпанового. Штурм противника в напрямку населеного пункту Долина українські воїни успішно відбили. Окупантів відкинуто.