Українка Марина В’язовська отримала найпрестижнішу світову премію з математики

Вона стала другою жінкою у світі, яка здобула цю нагороду.

Українській ученій Марині В’язовській вручили медаль Філдса на Міжнародному математичному конгресі в Гельсінкі.

Про це повідомляє The Guardian.

Марина В’язовська винайшла спосіб упакування однакових куль у заданому просторі, що стало розв’язанням давньої математичної задачі. До 2016 року вирішення було знайдене лише для дво- і тривимірного просторів. Українська вчена навела приклад використання решітки Е₈, як найщільнішого пакування куль у восьмивимірному просторі.

Згодом разом з українським ученим Данилом Радченком і математиками Генрі Коном, Абінавом Кумаром й Стівеном Міллером Марина знайшла розв’язок і для 24-вимірного простору – найкращим пакуванням виявилася так звана решітка Ліча.

В’язовська стала другою жінкою у світі, після математикині Мар'ям Мірзахані, яка отримала цю нагороду. Разом з українкою відзнаку також отримали науковці з Оксфордського, Принстонського та Женевського університетів.

Марина є випускницею КНУ ім. Тараса Шевченка. Зараз вона працює в Федеральній політехнічній школі Лозанни (Швейцарія). Для В’язовської це вже дев'ята міжнародна нагорода за її роботу.

Медаль Філдса отримують математики віком до 40 років за видатні досягнення. У математиці ця нагорода прирівнюється до Нобелівської премії, на додачу переможець отримує 15 тисяч канадських доларів.

Нагадаємо, конференція із вручення медалей Філдса відбувається що чотири роки. Цьогоріч вона мала пройти в Санкт-Петербурзі. Проте через війну Росії в Україні церемонію нагородження перенесли до Фінляндії.

До слова, українські вчені звернулись до міжнародної наукової спільноти із закликом блокувати фінансування російської науки.