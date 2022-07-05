Дружини окупантів схиляють чоловіків до втечі з війни, - розвідка

"...Тому що там буде ж… (біда), у нас тут, в Донецьку. Треба валити".

Дружини окупантів, яких мобілізували в ОРДО, схиляють своїх чоловіків до втечі з війни в Україні.

Розмову такого змісту оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Дружина розповіла деенерівцю, який служить в російській окупаційній армії, що його мобілізували незаконно. Вона радить тікати в РФ, а щоб пропустили, заплатити на кордоні хабар.

"Тебе взагалі не повинні були забирати. Тому, що в тебе і прописка, і паспорт – російські. І з цим листом (щодо прописки) можна спокійно їхати, навіть ДНРівський не показувати. Хай їде, тому що там буде ж… (біда), у нас тут, в Донецьку. Треба валити. На словах все просто: сів і приїхав. 50 тисяч чи 80 переїхати через кордон (хабар). Потім сидіти в Таганрозі лапу смоктати. На знімній квартирі у Тані ремонт робити…", - сказала жінка загарбника.

Вона додала, що дружини солдатів росармії панікують через масові втрати окупантів, про які дізнаються в інтернеті.

"З якогось села, не знаю з якого, з Урожайного чи звідки, 30 людей відправлятимуть кудись на передову в якесь село, де немає світла, зв’язку. І кожні три дні чи десять днів будуть цих 30 людей міняти. Тільки скільки потім з цих 30 залишиться… В Інтернеті написали, що було 500 людей. Там був такий кіпіш! Там і «швидкі» викликали. Там вже військові за пістолети, за автомати хапаються. Баб вгамувати не можуть, Там кіпіш, бійки", - йдеться в перехопленій розмові.

Нагадаємо, все більше окупантів через великі втрати намагаються покинути Україну. Найчастіше втікачі намагаються добратися до Криму через Арабатську стрілку. А деякі шукають військових юристів, аби знайти можливість поїхати з війни.