Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
У тимчасово окупованому Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури
У тимчасово окупованому Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Кирило Тимошенко розписався в перешкоджанні роботі мера Чернігова, - Атрошенко
Кирило Тимошенко розписався в перешкоджанні роботі мера Чернігова, - Атрошенко
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
ГоловнаСуспільствоВійна

Дружини окупантів схиляють чоловіків до втечі з війни, - розвідка

"...Тому що там буде ж… (біда), у нас тут, в Донецьку. Треба валити".

Дружини окупантів схиляють чоловіків до втечі з війни, - розвідка
Фото: EPA/UPG

Дружини окупантів, яких мобілізували в ОРДО, схиляють своїх чоловіків до втечі з війни в Україні.

Розмову такого змісту оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Дружина розповіла деенерівцю, який служить в російській окупаційній армії, що його мобілізували незаконно. Вона радить тікати в РФ, а щоб пропустили, заплатити на кордоні хабар.

"Тебе взагалі не повинні були забирати. Тому, що в тебе і прописка, і паспорт – російські. І з цим листом (щодо прописки) можна спокійно їхати, навіть ДНРівський не показувати. Хай їде, тому що там буде ж… (біда), у нас тут, в Донецьку. Треба валити. На словах все просто: сів і приїхав. 50 тисяч чи 80 переїхати через кордон (хабар). Потім сидіти в Таганрозі лапу смоктати. На знімній квартирі у Тані ремонт робити…", - сказала жінка загарбника.

Вона додала, що дружини солдатів росармії панікують через масові втрати окупантів, про які дізнаються в інтернеті.

"З якогось села, не знаю з якого, з Урожайного чи звідки, 30 людей відправлятимуть кудись на передову в якесь село, де немає світла, зв’язку. І кожні три дні чи десять днів будуть цих 30 людей міняти. Тільки скільки потім з цих 30 залишиться… В Інтернеті написали, що було 500 людей. Там був такий кіпіш! Там і «швидкі» викликали. Там вже військові за пістолети, за автомати хапаються. Баб вгамувати не можуть, Там кіпіш, бійки", - йдеться в перехопленій розмові.

Нагадаємо, все більше окупантів через великі втрати намагаються покинути Україну. Найчастіше втікачі намагаються добратися до Криму через Арабатську стрілку. А деякі шукають військових юристів, аби знайти можливість поїхати з війни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також