Виконання цього завдання залежить не лише від нас, а й від розуміння партнерами наших фундаментальних потреб.

Завдання-максимум для нашої держави – вже цього року дати базову безпеку для українців, базовий захист від ракетних ударів.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Вночі 5 липня майже по всій території нашої держави була оголошена повітряна тривога. До цього в столиці та в деяких областях тривоги не було вже певний час, і дехто почувався навіть особливо тривожно через таку незвичну тишу. Щось додумував, чогось боявся, шукав якихось пояснень, ніби окупанти до чогось готуються... Насправді не варто себе накручувати. Не варто шукати логіки в діях терористів” - зазначив Зеленський.

Він додав, що російська армія не робить жодних пауз, і має одне завдання – забрати життя в народу, залякати людей, щоб навіть кілька днів без повітряної тривоги вже відчувалися як частина терору.

Зеленський зазначив, що сьогодні росія завдала ракетних ударів по Хмельниччині, Сумщині, по Миколаєву й області, по Дніпропетровщині. Частину ракет вдалося збити нашим протиповітряним силам.

“Говорив сьогодні з Премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Подякував йому за розширення безпекової допомоги нашій державі ще на сто мільйонів фунтів – це на додачу до пакету оборонної підтримки на мільярд фунтів, про який було оголошено нещодавно. Це дуже відчутна допомога для нас”, - зазначив Володимир Зеленський.

Президент додав, що з Джонсоном обговорили і систему гарантій безпеки для України, яку ми розробляємо, яка має працювати довгостроково для наших людей.

Також Зеленський взяв участь разом з президентками Молдови й Греції у форматі спеціальної конференції видання The Economist. Це вже 26-й такий щорічний захід, і цьогоріч на ньому “Україна” й “безпека” були головними словами.

Президент України розповів про підсумки двох місяців роботи державної благодійної платформи United24. За цей час завдяки участі людей із десятків країн вдалося зібрати на потреби України понад два мільярди гривень. Це не тільки допомога нашим оборонцям, а й внески на розмінування, на гуманітарні потреби.

“Я особисто подякував за приєднання до роботи United24 як амбасадора Лієву Шрайберу, дуже відомому актору. Він – співзасновник доброчинної організації BlueCheck, яка профінансувала програми з психологічної підтримки та евакуації понад двадцяти тисяч дітей-сиріт з інтернатів та дитячих будинків Харківської, Дніпропетровської, Чернігівської, Одеської областей. Організація Лієва допомагає й родинам переселенців у Львові. Тепер він разом з Андрієм Шевченком, з Еліною Світоліною працюватиме на гуманітарному напрямку”, - повідомив Володимир Зеленський.

Наприкінець президент згадав про те, що сьогодні в суспільстві було багато суперечок щодо рішення Генштабу ЗСУ про затвердження порядку отримання дозволів для військовозобов’язаних, призовників і резервістів.

“Я бачу, що є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння й навіть обурення в суспільстві. Я доручив міністру оборони, начальнику Генерального штабу, Головнокомандувачу Збройних Сил доповісти мені всі деталі під час завтрашнього чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача – одним з пунктів порядку денного. Я обіцяю народу розібратися з цим”, - запевнив Зеленський, і попросив Генштаб надалі не ухвалювати без нього подібних рішень.

Нагадаємо, нині в Генштабі повідомили, що військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату. Згодом порядок виїзду прокоментував Валерій Залужний. А представники ГШ були змушені роз'яснювати подробиці в ЗМІ.