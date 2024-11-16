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Ворог протягом дня бив по Нікопольщині з артилерії та безпілотниками, поранена жінка

Агресор цілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській  громадах.

Ворог протягом дня бив по Нікопольщині з артилерії та безпілотниками, поранена жінка
Фото: телеграм / Сергій Лисак

Ворог протягом дня бив по Нікопольщині з артилерії та безпілотниками.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

“Обстріли з «Градів» та артилерії. Атаки безпілотниками. Протягом дня Нікопольщина була під ворожим ударом майже півтора десятка разів. Агресор цілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській  громадах”, - написав Лисак. 

За його даними, постраждала 75-річна жінка. Їй надали медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджені транспортне підприємство, п`ятиповерхівка, 10 приватних будинків та 10 господарських споруд, 3 гаражі, сонячні панелі, теплиця, лінія електропередач та газогін.

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