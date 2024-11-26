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​Німецьке Мінекономіки виділить Україні 65 млн євро на ремонт енергетичної інфраструктури

Гроші перерахують до Фонду енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства.

​Німецьке Мінекономіки виділить Україні 65 млн євро на ремонт енергетичної інфраструктури
наслідки російських атак на енергоінфраструктуру України
Фото: ua-energy.org

Федеральне міністерство економіки Німеччини виділяє 65 мільйонів євро на ремонт енергетичної інфраструктури України, передає «Європейська правда».

Наша держава отримає кошти через Кредитну установу для відбудови (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Гроші перерахують до Фонду енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства.

Україна використовує Фонд енергетичної підтримки, щоб фінансувати придбання запасних частин і обладнання. При цьому Європейське енергетичне співтовариство проводить тендери на закупівлю товарів і контролює використання коштів. 

Частину коштів від Німеччини спрямовують на проєкти "зеленого" енергетичного переходу. Вони закладають підвалини для подальшого розширення децентралізованої складової енергосистеми нашої держави.

Обсяг допомоги від Німеччини у цій сфері станом на кінець 2024 року сягне 360 мільйонів євро.

  • Віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні заявив нещодавно, що Італія інвестує 200 млн євро у відбудову української електромережі, пошкодженої внаслідок російських атак.
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