​Німецьке Мінекономіки виділить Україні 65 млн євро на ремонт енергетичної інфраструктури

Федеральне міністерство економіки Німеччини виділяє 65 мільйонів євро на ремонт енергетичної інфраструктури України, передає «Європейська правда».

Наша держава отримає кошти через Кредитну установу для відбудови (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Гроші перерахують до Фонду енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства.

Україна використовує Фонд енергетичної підтримки, щоб фінансувати придбання запасних частин і обладнання. При цьому Європейське енергетичне співтовариство проводить тендери на закупівлю товарів і контролює використання коштів.

Частину коштів від Німеччини спрямовують на проєкти "зеленого" енергетичного переходу. Вони закладають підвалини для подальшого розширення децентралізованої складової енергосистеми нашої держави.

Обсяг допомоги від Німеччини у цій сфері станом на кінець 2024 року сягне 360 мільйонів євро.