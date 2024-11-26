Франція закупить тести жінкам для визначення, чи давали їм наркотики

До кінця 2025 року жінки, які стали жертвами насильства у країні, зможуть подати відповідну скаргу в будь-яку лікарню.

Франція розпочне реформи, щоб допомогти жінкам, які побоюються, що їх накачували наркотикам, а потім ґвалтували. Про це завив прем’єр-міністр Мішель Барньє, пише Reuters.

У їх межах планують розповсюдити у медичних закладах тести, які мали б визначати, чи жінці давали наркотики. Їх закуплять через систему державного медичного страхування в кількох регіонах у тестовому режимі.

До кінця 2025 року жінки, які стали жертвами насильства, зможуть подати скаргу в будь-яку лікарню, додав Барньє. Жінкам наразі доводиться звертатися до відділку поліції.

Додамо, вчора стало відомо, що французька прокуратура вимагала максимального 20-річного ув'язнення для Домініка Пеліко за організацію масового зґвалтування своєї дружини Жизель. Чоловік давав жінці наркотики і завербував у мережі десятки незнайомців, які вчиняли сексуальне насильство над нею.

71-річна Жизель Пеліко попросила, щоб судовий процес у її справі був відкритий, сподіваючись, що це допоможе іншим жертвам насилля. Суд тривав 10 тижнів і переходить до останньої фази заключних промов. Минулого тижня команда юристів Жизель Пеліко виступила із останніми заявами у вівторок, захист виступить перед винесенням вердикту колегією з п’яти суддів, яке очікується 20 грудня.

Зазначимо, Домінік Пеліко в суді зізнався у скоєному. Ще п'ятдесяти чоловікам також пред'явлені звинувачення. Більшість із них заперечували зґвалтування Жизель Пеліко. Вони стверджують, що не можуть бути винними, оскільки не усвідомлювали, що Пеліко була непритомною, і тому не “знали”, що вони її гвалтують.

Ця лінія захисту викликала загальнонаціональну дискусію про те, чи слід додати норму про згоду до юридичного визначення згвалтування у Франції, яке нині встановлене як “будь-який акт сексуального проникнення, вчинений щодо іншої особи із застосуванням насильства, примусу, загрози чи несподіванки”.

Суд також посилив розмови про “хімічне підкорення” – сексуальне насильство, спричинене вживанням наркотиків.