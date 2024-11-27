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Дональд Трамп планує призначити наступним керівником ВМС США бізнесмена, який не служив в армії

Призначення на посаду міністра військово-морських сил США потребує погодження Сенату. 

Дональд Трамп планує призначити наступним керівником ВМС США бізнесмена, який не служив в армії
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що має намір призначити міністром військово-морських сил США бізнесмена Джона Фелана. 

Про це повідомляє The Hill

Фелан є засновником і головою Rugger Management LLC, приватної інвестиційної фірми, розташованої у Флориді. Він також є донором кампанії Трампа та Республіканської партії. Згідно з документами Федеральної виборчої комісії (FEC), у квітні він пожертвував 834 600 доларів спільному комітету Трампа зі збору коштів Trump 47. Згідно з даними Федеральної виборчої комісії, Фелан також зробив пожертви низці афілійованих державних партій Республіканської партії під час виборчої кампанії 2024 року. 

Досвіду служби в армії Фелан не має. 

«Джон буде надзвичайною силою для наших військово-морських військовослужбовців і непохитним лідером у просуванні мого бачення «Америка понад усе, — написав Трамп на TruthSocial. — Він поставить справу ВМС США понад усе. Його успіхи говорять самі за себе — справжній чемпіон американської підприємливості та винахідливості. Інтелект і лідерство Джона не мають собі рівних». 

Чинний міністр військово-морських сил США Карлос Дель Торо упродовж 22 років служив у ВМС США, зокрема, був командиром есмінця USS Bulkeley, а також обіймав ряд адміністративних посад у Міністерстві оборони. 

Призначення на посаду міністра військово-морських сил США (United States Secretary of the Navy) потребує погодження Сенату. 

27 листопада майбутня керівниця апарату Білого дому С'юзі Вайлз заявила, що формування кадрів нової адміністрації США завершено і розпочато "фазу два" процесу транзиту влади.

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