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Bloomberg: через репресії Мадуро з Венесуели втекли 100 опозиціонерів

"Президент" змусив своїх "ворогів" боятися за їхнє життя. 

Bloomberg: через репресії Мадуро з Венесуели втекли 100 опозиціонерів
Фото: EPA/UPG

Близько 100 лідерів опозиції та активісти втекли з Венесуели після того, як Ніколас Мадуро розв’язав інтенсивну хвилю репресій після своєї “перемоги” 28 липня, пише Bloomberg.

Едмундо Гонсалес, якого США називають обраним президентом, виїхав до Іспанії у вересні. Лідер популярної опозиції Марія Коріна Мачадо переховується з початку серпня, нібито в межах кордонів Венесуели, хоча уряд каже, що вона перебуває в Колумбії.

Видання зазначає, що Мадуро змусив своїх ворогів боятися за своє життя. 

“Домівки його недоброзичливців були розписані фарбою з літерою Х, і їх відвідували силовики”, ‒ йдеться у матеріалі.

За перший місяць після виборів Каракас видав щонайменше 25 ордерів на арешт лідерів опозиції. Десятки паспортів анулювали. 

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Багатьом діячам відкрито погрожували на державному телебаченні. Ситуація досягла смертоносної кульмінації наприкінці жовтня, коли знайшли мертвим лідера опозиції штату Апуре Едвіна Сантоса. Його політична сила каже, що він помер після дводенного утримання силами безпеки. Уряд зі свого боку не визнав арешт Сантоса і заявив, що чоловік загинув у аварії на мотоциклі.

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