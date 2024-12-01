До Києва з неоголошеним візитом прибули високопосадовці ЄС

У неділю, 1 грудня, до Києва із неоголошеним візитом прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта, висока представниця ЄС з безпекової та зовнішньої політики Кая Каллас та комісарка із питань розширення ЄС Марта Кос.
Про це повідомляє Антоніу Кошта у мережі "Х".
"З першого дня війни ЄС стоїть на боці України. З першого дня нашого мандату ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку українського народу", — наголошує Кошта.
Президент Євроради відзначив, що приїхав у супроводі високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас і комісара з розширення Марти Кос.
- 27 листопада Європарламент затвердив новий склад Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, для якої це вже другий термін президентства.