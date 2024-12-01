До Києва з неоголошеним візитом прибули високопосадовці ЄС

Антоніу Кошта, Кая Каллас та Марта Кос в Києві.

У неділю, 1 грудня, до Києва із неоголошеним візитом прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта, висока представниця ЄС з безпекової та зовнішньої політики Кая Каллас та комісарка із питань розширення ЄС Марта Кос.

Про це повідомляє Антоніу Кошта у мережі "Х".

"З першого дня війни ЄС стоїть на боці України. З першого дня нашого мандату ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку українського народу", — наголошує Кошта.

Президент Євроради відзначив, що приїхав у супроводі високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас і комісара з розширення Марти Кос.