"Динамо" втратило шанси на плей-оф Ліги Європи

За шість турів кияни єдині з 36 команд не здобули жодного залікового пункту.

Київське "Динамо" програло шостий поспіль матч в основному етапі Ліги Європи та втратило математичні шанси на потрапляння до стадії плей-оф.

Кияни далеким від основного складу поступилися на виїзді іспанському "Реалу Сосьєдад". Вже на 19-ій хвилині у ворота українського клубу було призначено пенальті за фол Дениса Попова. Оярсабаль з позначки не переграв голкіпера Георгія Бущана, але встиг першим на добиванні.

Далі господарі почувалися вільно і вже до 33 хвилини збільшили перевагу аж до трьох м'ячів. Спершу забив Бекер, а згодом Оярсабаль оформив дубль. Загалом перший тайм завершився з приголомшливою статистикою - у "Сосьєдада" було 10 ударів в площину і 19 загалом, в той час як у "Динамо" лише один.

По перерві Бущан продовжував рятувати, іноді з допомогою каркасу. А в атаці у киян так нічого і не вийшло - лише 0,17 за показником очікуваних голів і заслужена поразка 0:3.

Таким чином підопічні Олександра Шовковського залишилися єдиною командою, яка за шість турів не здобула жодного очка. Зона плей-оф вже не досяжна.