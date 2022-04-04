Львівські гуманітарні штаби потребують допомоги. Список необхідного

Найперша потреба – в продуктах та військовій амуніції.

На Львівщині діють сім гуманітарних штабів, де приймають і надають допомогу вимушеним переселенцям та військовослужбовцям.

Найбільша потреба – у військовій амуніції та їжі, повідомив у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Найнеобхідніше у розрізі районів

Львівський – потрібні продукти харчування, оскільки склад майже порожній. Крупи і консерви, їжа швидкого приготування. Величезна потреба в турнікетах, а також ліках і засобах гігієни.

Дрогобицький район – насамперед спорядження для військових. Також продукти харчування, особливо консерви. Ще необхідні медикаменти, адже штаб має тільки знеболювальні. Дуже необхідні джгути та кровоспинні препарати.

Золочівський район – продукти харчування та одяг.

Стрийський район – військова амуніція, зокрема: форма, шоломи, бронежилети. Перелік потрібних медикаментів: знеболювальні, кровоспинні, протизастудні та противірусні, турнікети. Також є потреба у продуктах харчування, зокрема у крупах.

Самбірський район – військові форма, шоломи, турнікети, берці, а також дощовики та аптечки. Ще бракує продуктів харчування та засобів гігієни.

Червоноградський район – потрібна військова амуніція, ліхтарики, павербанки, консерви, їжа швидкого приготування, засоби для гоління. У районі проживає 60 дітей, які вимушено покинули домівки через бойові дії. Вони потребують технічних засобів для навчання в дистанційному форматі. Просять допомогти із планшетами.

Яворівський район – військова амуніція.

Контакти штабів – за посиланням.

Також військовим можна допомогти фінансово. Збір проводять спільно з фондом "Крила надії".

Нагадаємо, Дніпропетровщині потрібні вантажівки та волонтери для порятунку людей в сусідніх областях. Для перевезення гуманітарних вантажів потрібні тентовані вантажівки (напівпричепи) з водіями категорій С та СЕ. Для роботи на складах – автонавантажувачі з водіями.