Життя починається з нуля. Відео "Українського свідка" про евакуйованих із Маріуполя

Мешканці оточеного ворогом міста лишаються в Запоріжжі або рушають далі на захід.

Мирних жителів Маріуполя – міста, яке перебуває в облозі, – евакуюють в безпечні місця. Хтось лишається в Запоріжжі, а хтось рушає на захід — до Рівного, Львова, або далі в інші країни Європи.

Проєкт "Український свідок "розмістив на власному Youtube-каналі відео про евакйованих маріурольців, які отримують необхідну гуманітарку: харчі, прихисток, але перш за все – медичну допомогу. Більше за інших страждають пенсіонери та люди похилого віку, які не можуть дати собі ради.

Маріуполь – місто, яке сильно постраждало від російської агресії. Ті, кому вдалося виїхати, кажуть, що там справжнє пекло: кулю можна отримати в будь-який момент, не кажучи вже про постійні бомбардування авіацією і артилерією.

Російські війська обстрілюють гуманітарні коридори й машини з мирними. Проте все ж таки українській стороні вдається евакуювати постраждалих. Попри те, що перші машини з українського боку вирушили з оточеного ворогом міста ще 6 березня, сама евакуація почалася тільки за 8 днів – 14 числа. Спочатку люди виїжджали на власних автомобілях, ризикуючи не тільки майном, а й життям.

Наразі завдяки зусиллям української сторони людей вивозять до Бердянська (тимчасово окупований росією), потім – в Запоріжжя.

Маріуполь досі лишається в облозі. Багатьох людей росія евакуює насильно до своєї країни, де вони проходять через так звані фільтраційні табори. Що буде з цими людьми далі – невідомо.

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